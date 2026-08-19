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Publicada em 19 de Agosto de 2026 às 15:07

Mel Souza e Marietti Fialho fazem encontro inédito no Multipalco Eva Sopher

Marietti Fialho soma mais de três décadas de carreira, tendo sido a primeira mulher à frente de uma banda de reggae no Rio Grande do Sul.

Marietti Fialho soma mais de três décadas de carreira, tendo sido a primeira mulher à frente de uma banda de reggae no Rio Grande do Sul.

FTSP/DIVULGAÇÃO/JC
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A pianista Mel Souza e a cantora Marietti Fialho sobem juntas ao palco pela primeira vez nesta sexta-feira (21), às 19h, no Teatro Oficina Olga Reverbel, no Multipalco Eva Sopher (Riachuelo, 1089). O show integra o projeto Horacina Corrêa convida – Uma voz abre caminho para outras vozes, que reúne diferentes gerações de artistas negras do Rio Grande do Sul, e costura composições autorais das duas musicistas a canções que marcaram a trajetória de Horacina Corrêa. Os ingressos, entre R$ 20,00 (meia-entrada) e R$ 40,00 (inteira), estão à venda no site do Theatro São Pedro e na bilheteria do Multipalco Eva Sopher.

Horacina Corrêa foi uma das primeiras grandes estrelas da música popular do Rio Grande do Sul e, em 1938, ao gravar, em Buenos Aires, o samba gaúcho Alto da Bronze, tornou-se a primeira cantora gaúcha a realizar uma gravação fonográfica nos padrões industriais da época. Idealizado pelo diretor de Cultura Afro-Brasileira da Fundação Theatro São Pedro, Álvaro RosaCosta, o projeto tem mais três edições previstas até outubro.

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