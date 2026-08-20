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CapaCulturaMúsica

Publicada em 20 de Agosto de 2026 às 13:24

Banda Valente lança novo álbum no palco do Opinião

Caminhos Abertos, segundo disco do grupo, é base do show neste sábado

Caminhos Abertos, segundo disco do grupo, é base do show neste sábado

FABRÍCIO SIMÕES/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
A banda de rock gaúcho Valente apresenta show de lançamento de Caminhos Abertos, segundo álbum de estúdio do grupo, neste sábado (22), às 21h, no Opinião (José do Patrocínio, 834), após hiato de seis anos. No palco, Raoni Forian (vocal e guitarra), Raoni Santos (baixo) Raynê Forian (teclado) e Marcelo Koch (bateria), executam repertório que intercala faixas inéditas, singles novos, como Fronteira e Elevador, e sucessos da carreira, entre eles Insossego e Teu Ser. Os ingressos variam entre R$ 60,00 e R$ 120,00 pela plataforma Sympla.

Formada em 2008 na Região Metropolitana de Porto Alegre, a Valente ganhou projeção nacional em 2016 ao participar do reality musical SuperStar, da Rede Globo. O novo disco, com lançamento previsto pelo selo Imã Records para o segundo semestre, aproxima influências como Jeff Buckley, Radiohead e Beatles; além de marcar a volta do quarteto depois de um período afastado dos palcos para se dedicar a projetos audiovisuais.

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