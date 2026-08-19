Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaCulturaMúsica

Publicada em 19 de Agosto de 2026 às 17:15

NandaTsunami se apresenta pela primeira vez em Porto Alegre

Cantora leva ao palco sucessos do álbum É Disso que Eu me Alimento

Cantora leva ao palco sucessos do álbum É Disso que Eu me Alimento

BEATRIZ PANNAIN/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
JC
JC
A cantora NandaTsunami faz sua estreia em Porto Alegre nesta sexta-feira (21), às 20h, no Bar Opinião (José do Patrocínio, 834), com a turnê do álbum É Disso que Eu me Alimento. Revelação do hip hop brasileiro desde 2024, a artista soma mais de 3 milhões de ouvintes no Spotify e leva ao palco sucessos como P.I.T.T.Y. (Parecendo uma Cafetina), Oi Linda e Pq Vc Não Me Liga?. Os últimos ingressos disponíveis estão à venda a partir de R$ 150,00 pelo Sympla.

Nascida em São Paulo, a rapper de 26 anos constrói sua identidade a partir da fusão entre hip hop, trap e funk, com composições que refletem experiências pessoais e abordam temas ligados ao cotidiano, à autoestima e ao autoconhecimento. Após o EP Tsunami Sessions, de 2024, o novo álbum, lançado em julho do ano passado, consolidou sua presença no rap nacional.

Notícias relacionadas