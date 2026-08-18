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CapaCulturaFestival De Gramado 2026

Publicada em 18 de Agosto de 2026 às 11:04

Natal Luz de Gramado será cenário para filme 'Um Natal de Chocolate'

Assinada por Paulo Nascimento (segundo a partir da direita), produção tem previsão de lançamento para o ano que vem

Assinada por Paulo Nascimento (segundo a partir da direita), produção tem previsão de lançamento para o ano que vem

TICIANE DA SILVA/PRESSPHOTO/DIVULGAÇÃO/JC
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Igor Natusch
Igor Natusch Editor de Cultura
De Gramado

Imagine um longa-metragem que une Nova York e Gramado, com uma história que se desdobra durante o badalado Natal Luz do município da Serra gaúcha. Essa é a premissa de Um Natal de Chocolate, que será assinado por Paulo Nascimento e cujo projeto foi apresentado durante o Gramado Film Market, braço do Festival de Cinema dedicado ao lado econômico da produção audiovisual.

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