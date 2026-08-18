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CapaCulturaMúsica

Publicada em 18 de Agosto de 2026 às 09:51

Renato Teixeira celebra 80 anos no palco do Teatro Simões Lopes Neto

Autor de mais de 400 composições, Renato Teixeira é acompanhado no show por Natanael Pereira Marques e Márcio Luiz Gonçalves.

Autor de mais de 400 composições, Renato Teixeira é acompanhado no show por Natanael Pereira Marques e Márcio Luiz Gonçalves.

MOGLIA COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
O cantor e compositor Renato Teixeira se apresenta nesta quarta-feira (19), às 20h, no Teatro Simões Lopes Neto (Riachuelo, 1089), com show que celebra seus 80 anos de vida e mais de cinco décadas de carreira. Com realização do Sesc Alberto Bins, o repertório reúne sucessos como Romaria, Tocando em Frente e Frete, com o cantor acompanhado por Natanael Pereira Marques na guitarra e Márcio Luiz Gonçalves no baixo. Os ingressos estão disponíveis pelo site do Sesc-RS a partir de R$ 24,00.

Autor de mais de 400 composições, Teixeira construiu uma trajetória que extrapolou a música de raiz para ocupar lugar de destaque na cultura brasileira, com canções que retratam o cotidiano e a vida no campo. A passagem por Porto Alegre integra turnê do Sesc/RS que também passa por Novo Hamburgo, Pelotas, Canoas e Caxias do Sul.

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