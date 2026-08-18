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CapaCulturaMúsica

Publicada em 18 de Agosto de 2026 às 17:20

Clara Clarissa leva a amizade e o folclore latino ao Espaço 373

Dupla combina violino e violão em arranjos que dialogam com o estilo caipira das duplas vocais brasileiras.

Dupla combina violino e violão em arranjos que dialogam com o estilo caipira das duplas vocais brasileiras.

RAFA COSTA/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
A dupla Clara Clarissa, formada por Ana Matielo e Clarissa Ferreira, se apresenta nesta quarta-feira (19), às 21h, no Espaço 373 (Comendador Coruja, 373). O duo surgiu da união dos trabalhos autorais das duas artistas, combinando arranjos vocais, violão e violino com ritmos como milonga, chacarera e candombe, em canções que transitam entre o português e o espanhol.. Os ingressos custam entre R$ 35,00 e R$ 80,00 e estão disponíveis pelo tri.rs.

Vencedoras do Prêmio Açorianos de Música em 2024, na categoria Melhores Compositoras Regionais, pela canção Gauche, e em 2025, como Melhores Intérpretes de Música Gaúcha, as artistas lançaram no ano passado o EP Amiga, com cinco canções autorais, incluindo poemas musicados, inspiradas pela ecologia, pelos feminismos e pelos afetos, gravadas durante imersão no Sítio Buraco da Lua, no Estúdio Mochila e na Pedra Redonda.

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