Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaCulturaAcontece

Publicada em 18 de Agosto de 2026 às 18:47

Álvaro Santi faz palestra e pré-lançamento de livro sobre a Banda Municipal de Porto Alegre

Encontro apresenta acervo que reúne mais de 700 partituras da Banda Municipal de Porto Alegre.

Encontro apresenta acervo que reúne mais de 700 partituras da Banda Municipal de Porto Alegre.

ZECA OLIVEIRA/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
JC
JC
O escritor e músico Álvaro Santi ministra a palestra Partituras da Banda Municipal no Arquivo Histórico de POA nesta quarta-feira (19), às 17h, no Arquivo Histórico Municipal Moysés Vellinho (Bento Gonçalves, 1129). O encontro apresenta o acervo de mais de 700 partituras da antiga Banda Municipal de Porto Alegre, que atuou entre 1926 e 1963, catalogado pelo autor ao longo de sua pesquisa. Na ocasião, também ocorre o pré-lançamento do livro de Santi, Banda Municipal de Porto Alegre - História, Música e Cultura, pela Libretos Editora, seguido de sessão de autógrafos. A atividade tem entrada franca e conta com tradução em Libras. Já o livro, financiado pela Política Nacional Aldir Blanc, custa R$ 100,00.

Natural de Lajeado, Álvaro Santi é bacharel em Música e mestre em Letras pela UFRGS, além de especialista em Gestão e Política Cultural pela Universidade de Girona na Espanha. Com passagem de 26 anos como técnico em cultura na Prefeitura de Porto Alegre, onde coordenou o Fumproarte, Santi também foi membro do Conselho Estadual de Cultura.

Notícias relacionadas