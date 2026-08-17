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CapaCulturaFestival De Gramado 2026

Publicada em 17 de Agosto de 2026 às 12:02

'Grão' é o grande vencedor da mostra de Curtas-Metragens Gaúchos em Gramado

Prêmios Assembleia Legislativa para os curtas gaúchos foram entregues na noite de domingo (16)

Prêmios Assembleia Legislativa para os curtas gaúchos foram entregues na noite de domingo (16)

EDISON VARA/PRESSPHOTO/DIVULGAÇÃO/JC
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Igor Natusch
Igor Natusch Editor de Cultura
De Gramado

Foram entregues, na noite de domingo (16), os prêmios Assembleia Legislativa da mostra de Curtas Gaúchos do 54º Festival de Cinema de Gramado. Grão, de Gianluca Cozza e Leonardo da Rosa, foi escolhido como melhor filme, ganhando também os prêmios de melhor ator (Leandro Gomes), trilha sonora (para Otávio Vassão) e do Júri da Crítica. Gabriel Motta foi eleito melhor diretor por O Véu, enquanto Thais Fernandes venceu como melhor roteiro por Estátuas Também Morrem? e Drunken Car recebeu os troféus de fotografia (Lívia Pasqual) e figurino (Beatriz Pieratti).

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