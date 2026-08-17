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CapaCulturaFestival De Gramado 2026

Publicada em 17 de Agosto de 2026 às 11:04

Marcos Caruso recebe homenagem e diz que voltará a ser Leleco na TV: "estou aprendendo tudo de novo"

Ator e diretor teatral Marcos Caruso recebeu o Troféu Cidade de Gramado na noite de domingo (16)

Ator e diretor teatral Marcos Caruso recebeu o Troféu Cidade de Gramado na noite de domingo (16)

CLEITON THIELE/PRESSPHOTO/DIVULGAÇÃO/JC
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Igor Natusch
Igor Natusch Editor de Cultura
De Gramado

"Queria ter essa barriga de tanquinho aqui", brincou o ator, roteirista e diretor Marcos Caruso ao receber, na noite de domingo, o Troféu Cidade de Gramado, durante as atividades do 54º Festival de Cinema na cidade serrana. A honraria foi entregue por um dos curadores do evento, o crítico e professor Marcos Santuário.

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