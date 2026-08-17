Instituto Ling recebe Fábio Miguez para lançamento de catálogo da exposição nesta terça (18)

Um dos principais nomes da pintura contemporânea brasileira, Fábio Miguez
volta a Porto Alegre na terça-feira (18), às 19h
, para o lançamento do catálogo da exposição Campo e Construção
. A publicação reúne texto assinado pela curadora Pollyana Quintella e imagens das 28 obras
apresentadas pelo artista na galeria do Instituto Ling (Rua João Caetano, 440). O evento é gratuito
, mediante inscrição pelo site
da casa.
Além da distribuição gratuita do catálogo, o evento contará com um bate-papo entre Miguez e dois convidados: a professora de Museologia da Ufrgs, Fernanda Albuquerque, e o artista visual e professor Guilherme Dable
.
O encontro vai abordar aspectos da trajetória de Miguez
e discutir temas presentes em sua produção
, como as formas de representação do espaço, as relações entre pintura e arquitetura
, e os diálogos entre diferentes referências visuais e históricas que atravessam sua obra.
Em cartaz desde junho, Campo e Construção
articula dois eixos da produção do artista: pinturas inspiradas em arquiteturas vernaculares brasileiras
e composições que dialogam com mestres pré-renascentistas italianos
. Ao aproximar esses universos, o artista investiga como luz, tempo e uso
se inscrevem nas superfícies construídas, estendendo essa reflexão também a obras realizadas diretamente nas paredes do espaço expositivo.
A mostra segue em cartaz até 26 de setembro
, com visitação gratuita de segunda a sábado, das 10h30min às 20h. Visitas mediadas para grupos podem ser agendadas pelo site do centro cultural.