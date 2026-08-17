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Publicada em 17 de Agosto de 2026 às 12:51

Instituto Ling recebe Fábio Miguez para lançamento de catálogo da exposição nesta terça (18)

Pintor participa de bate-papo gratuito, às 18h, sobre sua trajetória artística e aspectos que atravessam sua produção

Pintor participa de bate-papo gratuito, às 18h, sobre sua trajetória artística e aspectos que atravessam sua produção

Maciel Goelzer/DIVULGAÇÃO/JC
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Um dos principais nomes da pintura contemporânea brasileira, Fábio Miguez volta a Porto Alegre na terça-feira (18), às 19h, para o lançamento do catálogo da exposição Campo e Construção. A publicação reúne texto assinado pela curadora Pollyana Quintella e imagens das 28 obras apresentadas pelo artista na galeria do Instituto Ling (Rua João Caetano, 440). O evento é gratuito, mediante inscrição pelo site da casa.

Além da distribuição gratuita do catálogo, o evento contará com um bate-papo entre Miguez e dois convidados: a professora de Museologia da Ufrgs, Fernanda Albuquerque, e o artista visual e professor Guilherme Dable.

O encontro vai abordar aspectos da trajetória de Miguez e discutir temas presentes em sua produção, como as formas de representação do espaço, as relações entre pintura e arquitetura, e os diálogos entre diferentes referências visuais e históricas que atravessam sua obra.

Em cartaz desde junho, Campo e Construção articula dois eixos da produção do artista: pinturas inspiradas em arquiteturas vernaculares brasileiras e composições que dialogam com mestres pré-renascentistas italianos. Ao aproximar esses universos, o artista investiga como luz, tempo e uso se inscrevem nas superfícies construídas, estendendo essa reflexão também a obras realizadas diretamente nas paredes do espaço expositivo.

A mostra segue em cartaz até 26 de setembro, com visitação gratuita de segunda a sábado, das 10h30min às 20h. Visitas mediadas para grupos podem ser agendadas pelo site do centro cultural.

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