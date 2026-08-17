111 anos de Aldo Locatelli: bate-papo com filha do artista celebra data nesta terça (18) no CASACor

Nesta terça-feira (18), o pintor Aldo Locatelli completaria 111 anos. Para celebrar a data, a Arena CASACOR (Avenida dos Estados, 747) promove um bate-papo gratuito sobre a vida e a obra do artista, às 18h, reunindo Cristiane Locatelli Duarte, filha do pintor; a professora Luciana de Oliveira, historiadora especialista em sua obra; e as arquitetas Karen Berta e Mariana Fogliato, responsáveis por um espaço inspirado nas criações do artista, atualmente em exibição no local.
A edição deste ano do CASACOR homenageia a trajetória de Locatelli com o espaço Il Mago dei Colori (O Mago das Cores), projetado pelas duas arquitetas e inteiramente inspirado na vida e na obra do pintor ítalo-brasileiro. Pela segunda vez, a mostra ocupa o antigo terminal do Aeroporto Salgado Filho — o mesmo prédio que abriga A Conquista do Espaço, obra emblemática de Locatelli para os gaúchos e que serviu de referência para o projeto arquitetônico dos 300 metros quadrados do hall de entrada. Visitas guiadas gratuitas, conduzidas pela historiadora Luciana, acontecem sempre às 17h, nos dias 21 de agosto, 2, 23 e 30 de setembro.
Além de obras de Locatelli, o espaço reúne itens do acervo pessoal da família e um autorretrato pintado pelo próprio artista, emprestado da coleção de um colecionador particular. Durante os dias de visitação, o público também poderá acompanhar em tempo real um trabalho de restauro: um andaime instalado no local marca a presença de uma equipe que atua diretamente sobre um mural, tornando visíveis etapas do processo que normalmente ficam restritas a um ateliê fechado.
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