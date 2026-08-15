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Publicada em 15 de Agosto de 2026 às 19:11

Exposição imersiva celebra 140 anos do nascimento de Tarsila do Amaral

Pintado por Tarsila do Amaral em 1928, Abaporu tornou-se um dos marcos do Movimento Antropofágico e uma das obras mais valiosas da arte brasileira

Pintado por Tarsila do Amaral em 1928, Abaporu tornou-se um dos marcos do Movimento Antropofágico e uma das obras mais valiosas da arte brasileira

MALBA/DIVULGAÇÃO/JC
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Agências
Em setembro deste ano, o nascimento da pintora brasileira Tarsila do Amaral completa 140 anos. Para celebrar a data, uma exposição imersiva foi aberta neste sábado (15) em um novo espaço cultural que foi inaugurado na Avenida Paulista, em São Paulo: o Nubank Art Lab, instalado dentro do Conjunto Nacional.

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