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CapaCulturaFestival De Gramado 2026

Publicada em 15 de Agosto de 2026 às 16:00

CRÍTICA: Apesar das boas ideias, 'Antártida' é um thriller feminista que não sai do lugar

Filme exibido fora de competição em Gramado acabou recebendo resposta gélida do público

Filme exibido fora de competição em Gramado acabou recebendo resposta gélida do público

EDISON VARA/PRESSPHOTO/DIVULGAÇÃO/JC
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Igor Natusch
Igor Natusch Editor de Cultura
De Gramado

De boas intenções, Antártida, exibido fora de competição na abertura do 54º Festival de Cinema de Gramado, na sexta-feira (14), está cheio. Talvez não seja o caso de levar a metáfora infernal ao seu extremo, mesmo porque estamos falando de uma obra ambientada no mais gelado dos continentes, mas ainda assim é forçoso dizer que, infelizmente, não bastam boas intenções (e boas ideias) para realizar um bom filme - e, embora tenha lá seus aspectos positivos, o novo longa de Bruno Safadi acaba distante de entregar suas muitas promessas de forma satisfatória. 

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