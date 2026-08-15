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CapaCulturaFestival De Gramado 2026

Publicada em 15 de Agosto de 2026 às 12:21

'Antártida' abre o Festival de Gramado com thriller feminista em meio a cenário inóspito

Longa exibido nesta sexta-feira (14) tem nomes como Marina Ruy Barbosa no elenco

Longa exibido nesta sexta-feira (14) tem nomes como Marina Ruy Barbosa no elenco

EDISON VARA/PRESSPHOTO/DIVULGAÇÃO/JC
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Igor Natusch
Igor Natusch Editor de Cultura
De Gramado

Dirigido por Bruno Safadi, a partir de roteiro de Cláudia Jouvin, Antártida abriu as exibições no Palácio dos Festivais em sessão hors-concours na noite de sexta-feira (14), dentro do 54º Festival de Cinema de Gramado. Thriller psicológico ambientado na Estação Comandante Diniz, base brasileira em solo antártico, o longa faz uso do ambiente inóspito, em meio a um inverno rigoroso, para retratar uma história infelizmente muito comum no cotidiano brasileiro. Nos primeiros dias de isolamento, uma jovem cientista é violentada, o que leva as demais mulheres da equipe a conduzir uma investigação cheia de riscos e reviravoltas em busca do culpado.  A produção da Globo Filmes estreia nos cinemas brasileiros em 17 de setembro.

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