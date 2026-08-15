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CapaCulturaTelevisão

Publicada em 15 de Agosto de 2026 às 12:01

Canal Brasil exibe mostra dedicada a José Wilker com cópia inédita de Guerra de Canudos

O destaque da programação é a exibição inédita, na quarta-feira (19), da cópia digitalizada de Guerra de Canudos

O destaque da programação é a exibição inédita, na quarta-feira (19), da cópia digitalizada de Guerra de Canudos

Divulgação/JC
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JC
JC
Entre os dias 15 e 20 de agosto, às 22h30min, o Canal Brasil exibe uma mostra especial dedicada ao ator José Wilker, que completaria 82 anos em 2026. A programação acontece em alusão ao aniversário do ator, celebrado em 20 de agosto. Entre os oito filmes, estão os clássicos Dona Flor e Seus Dois Maridos, de Bruno Barreto; Bye Bye Brasil, de Cacá Diegues; O Homem da Capa Preta, de Sérgio Rezende; e Casa da Mãe Joana, de Hugo Carvana. 

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