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CapaCulturaAgenda Jc

Publicada em 17 de Agosto de 2026 às 00:25

A semana começa cheia de opções culturais em Porto Alegre - Confira na Agenda JC de 17 a 19 de agosto

'Homem-Aranha: Um Novo Dia' é a atração da Cinematerna desta semana, para famílias com bebês de até 18 meses

'Homem-Aranha: Um Novo Dia' é a atração da Cinematerna desta semana, para famílias com bebês de até 18 meses

MARVEL STUDIOS/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
SEGUNDA-FEIRA, 17 DE AGOSTO

21h - Projeto Trajeto traz os músicos Alemão Jef e Lico Silveira em show que une os legados de Belchior e Clube da Esquina na faixa Segunda Maluca. No Teatro de Câmara Túlio Piva (República, 575). R$ 40,00, na modalidade solidária (mediante 1kg de alimento não-perecível) no Sympla.

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