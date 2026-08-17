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Publicada em 17 de Agosto de 2026 às 00:25

Wander Wildner faz o mundo rodar

Evento no Multipalco une show e lançamento do livro Rodando El Mundo

Evento no Multipalco une show e lançamento do livro Rodando El Mundo

/EDUARDO BORGES/FTSP/DIVULGAÇÃO/JC
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O cantor Wander Wildner estará no Teatro Oficina Olga Reverbel (Riachuelo, 1.089) nesta quarta-feira (19), às 12h30min, dentro do projeto Musical Évora. O evento combina músicas que marcaram sua trajetória e o lançamento de seu quarto livro, Rodando El Mundo. O espetáculo gratuito mescla composições próprias do artista, assim como parcerias e versões de clássicos, refletindo as influências do músico que vão do punk ao brega. 

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