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Publicada em 17 de Agosto de 2026 às 00:25

Painel de Locatelli terá projeto de conservação

Mural pintado pelo artista italiano Aldo Locatelli em 1953 no terminal do antigo Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, atravessa a história da aviação

Mural pintado pelo artista italiano Aldo Locatelli em 1953 no terminal do antigo Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, atravessa a história da aviação

/FABIOLA CORREA/JC
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Joana Luna Camargo
Imagine o esmalte descascando da unha, mas numa obra de arte de 50 metros quadrados que não pode ser refeita. É essa a imagem que a arquiteta urbanista e restauradora Verônica Di Benedetti usa para explicar o estado atual de A Conquista do Espaço, painel mural pintado em 1953 pelo italiano Aldo Locatelli no saguão do antigo Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Depois da enchente de 2024 e de vazamentos no telhado do prédio, a obra passou a receber, a partir deste mês, um projeto de conservação, iniciado em paralelo à mostra Casa Cor 2026, que ocupa o espaço do aeroporto.

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