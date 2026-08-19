Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaCulturaMúsica

Publicada em 18 de Agosto de 2026 às 21:33

Lenda da noite porto-alegrense, Durque Costa Cigano terá vida contada em dois documentários

Durque Costa Cigano será tema de dois documentários, ambos com lançamento em 21 de agosto

Durque Costa Cigano será tema de dois documentários, ambos com lançamento em 21 de agosto

/Edgardo Iglesias/Divulgação/JC
Compartilhe:
Andressa Pufal
Meio século de carreira, mais de 280 composições e cerca de 200 shows. Como definir alguém com este currículo? Talvez a muitas vezes hiperbólica “lenda” não seja um exagero e seja a palavra adequada para abarcar tudo que é Durque Costa Cigano. Conhecido como Lenda da Noite, Cigano é um dos maiores personagens da boemia noturna de Porto Alegre e agora sua história ficará eternizada em dois documentários com lançamentos previstos para 21 de agosto

Notícias relacionadas