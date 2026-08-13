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Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 11:22

Ritchie Blackmore volta a tocar com o Deep Purple pela primeira vez em mais de 30 anos

Guitarrista não subia ao palco com os ex-companheiros desde dezembro de 1993

Guitarrista não subia ao palco com os ex-companheiros desde dezembro de 1993

ANDY HAWKES/DEEP PURPLE/DIVULGAÇÃO/JC
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Igor Natusch
Igor Natusch Editor de Cultura
Os fãs de rock pesado testemunharam um momento histórico na noite de quarta-feira (12). Pela primeira vez em 33 anos, o guitarrista Ritchie Blackmore subiu ao mesmo palco de seus companheiros de Deep Purple, em show ocorrido em Wantagh, Nova York (EUA). Na ocasião, o lendário músico tocou ao lado dos ex-companheiros o clássico Smoke on the Water. A aparição, aparentemente, encerra um longo ciclo de inimizade entre os músicos, e é a primeira aparição de Blackmore ao lado de seu antigo grupo desde dezembro de 1993, quando deixou a banda em meio à turnê do disco The Battle Rages On.

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