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Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 11:16

Filho de Rob Reiner é indiciado por morte dos pais

Reiner e sua esposa foram mortos a facadas em 14 de dezembro do ano passado; filho do diretor foi detido dois dias depois

Reiner e sua esposa foram mortos a facadas em 14 de dezembro do ano passado; filho do diretor foi detido dois dias depois

MICHAEL TRAN/AFP/JC
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Agências
Um grande júri do condado de Los Angeles indiciou Nick Reiner sob acusações de homicídio pelas mortes de seus pais, Rob Reiner e Michele Singer Reiner, e acrescentou a alegação de que ele estava de tocaia antes de atacá-los.

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