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Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 10:43

TV Globinho volta à Globo em edição especial 11 anos após seu fim

Programa infantil ganhará edição especial de Dia das Crianças, com exibição em 10 de outubro

Programa infantil ganhará edição especial de Dia das Crianças, com exibição em 10 de outubro

TV GLOBO/YOUTUBE/REPRODUÇÃO/JC
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Agências
As crianças que cresceram nos anos 2000 podem comemorar: a TV Globinho está de volta! Mas só por um dia. A Globo anunciou que o programa infantil ganhará uma edição especial em 10 de outubro, às vésperas do Dia das Crianças.

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