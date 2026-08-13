Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaCulturaSangue Novo

Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 17:09

Haile Selassie traduz o litoral gaúcho em rap e reggae

Selassie, artista de 19 anos, foi apresentado ao reggae de Bob Marley pelo pai

Selassie, artista de 19 anos, foi apresentado ao reggae de Bob Marley pelo pai

DARLEI ZANELLA/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
Joana Luna Camargo
"Uma hora vai sair algo muito bom daqui". Foi esse o pressentimento que Haile Selassie teve ao ouvir pela primeira vez o instrumental que viraria 2006, reggae que se tornou o grande divisor de águas de sua carreira. Aos 19 anos, natural de Capão da Canoa, o artista já soma cinco anos de trajetória musical, três mixtapes e dois videoclipes - o mais recente, ainda em finalização, para o próximo single, Amante do Sol.

Notícias relacionadas