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Publicada em 14 de Agosto de 2026 às 07:42

Qual é a boa do final de semana? Confira as dicas culturais do JC de 14 a 16 de agosto

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/ZÉ CARLOS DE ANDRADE/DIVULGAÇÃO/JC
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Toda sexta-feira, a equipe de redação do Jornal do Comércio traz para você dicas de como aproveitar da melhor maneira o fim de semana em Porto Alegre. Seja curtindo a cultura da cidade na rua ou em casa, longe da chuva, o que não falta é coisa divertida para fazer

Andressa Pufal, repórter de Cultura do JC

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