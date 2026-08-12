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Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 16:50

Maria do Relento retorna ao palco do Opinião com turnê 32 Giros

Grupo aposta na releitura de um clássico dos bailes com o single Só Uma Canção, lançado recentemente em videoclipe

Grupo aposta na releitura de um clássico dos bailes com o single Só Uma Canção, lançado recentemente em videoclipe

TUBER MELLO/DIVULGAÇÃO/JC
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A banda Maria do Relento se apresenta nesta sexta-feira (14), às 21h, no Opinião (José do Patrocínio, 834), com a turnê 32 Giros, em celebração aos seus 32 anos de carreira. O repertório reúne os sucessos da carreira, como Conhece o Mário?, Meio Devagar e O Vagabundo, além de espaço para a fase atual do grupo, com destaque para o single Só Uma Canção. Os ingressos custam entre R$ 70,00 e R$ 140,00 na plataforma Sympla.

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