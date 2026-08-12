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CapaCulturaMúsica

Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 17:24

Carol Biazin volta a Porto Alegre para revisitar sucessos show acústico e intimista

Artista paranaense traz ao Araújo Vianna turnê acústica Nem tão pouco assim, na qual revisita seus sucessos em arranjos intimistas e que convidam à troca com o público

Artista paranaense traz ao Araújo Vianna turnê acústica Nem tão pouco assim, na qual revisita seus sucessos em arranjos intimistas e que convidam à troca com o público

Rafael Paiva/DIVULGAÇÃO/JC
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Andressa Pufal
Sucesso nacional, a cantora e compositora Carol Biazin retorna a Porto Alegre e sobe ao palco do Araújo Vianna com a turnê acústica nem tão pouco assim. No projeto, que vem conquistando públicos de todo o país, Biazin revisita sucessos da carreira, construindo versões intimistas e um show mais próximo e sensorial. O espetáculo acontece nesta sexta-feira (14), às 21h30min, e tem ingressos à venda pela plataforma Sympla, por valores a partir de R$ 85,00. 

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