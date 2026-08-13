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CapaCulturaAcontece

Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 11:11

Artista catalão Jordi Bertran se apresenta no CHC Santa Casa

Espetáculo reúne cenas com bonecos criados por Jordi Bertran ao longo de quase cinco décadas de carreira

Espetáculo reúne cenas com bonecos criados por Jordi Bertran ao longo de quase cinco décadas de carreira

JÉSUS ATIENZA/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
O marionetista catalão Jordi Bertran faz sua primeira apresentação em Porto Alegre neste sábado (15), às 20h, no Centro Histórico-Cultural Santa Casa (Independência, 75), com o espetáculo Clàssics. O show conta com seleção de cenas com bonecos criados ao longo de quase cinco décadas de carreira e entrada franca - retirada de ingressos pelo Sympla. A data também marca o lançamento do edital do Festival de Teatro de Bonecos, que selecionará espetáculos e premiará trajetórias de bonequeiros gaúchos no Teatro dos Bancários RS, entre outubro e dezembro.

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