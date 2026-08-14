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CapaCulturaCinema

Publicada em 14 de Agosto de 2026 às 10:09

'A Morte de Robin Hood' é reinvenção crua e subversiva da lenda medieval

Hugh Jackman assume o papel do herói do folclore inglês em longa que estreia nos cinemas

Hugh Jackman assume o papel do herói do folclore inglês em longa que estreia nos cinemas

/IMAGEM FILMES/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
Dirigido por Michael Sarnoski, A Morte de Robin Hood reimagina de forma crua e subversiva os últimos anos de vida do herói mais famoso da Inglaterra medieval, interpretado por Hugh Jackman. No lugar do fora da lei generoso que rouba dos ricos, o filme apresenta um velho guerreiro encurralado pelo próprio passado de violência.

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