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CapaCulturaCinema

Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 16:13

Longa 'Honestino' une documentário e ficção para falar de memória e luta contra a ditadura

Honestino foi sequestrado em 1973 e é uma das centenas de desaparecidos da ditadura militar

Honestino foi sequestrado em 1973 e é uma das centenas de desaparecidos da ditadura militar

LUCIANA MELO/MERCADO FILMES/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
Fusão entre documentário e ficção, o longa Honestino, de Aurélio Michiles, conta a história de Honestino Guimarães, líder estudantil da geração 1968, presidente da UNE e aluno da UnB. Preso cinco vezes por sua militância, Honestino foi sequestrado em 1973, aos 26 anos, e é uma das centenas de desaparecidos da ditadura militar.

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