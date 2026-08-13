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Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 13:58

Acampamento Miasma explora bastidores sombrios de uma franquia de terror

Acampamento Miasma explora bastidores sombrios de uma franquia de terror

Acampamento Miasma explora bastidores sombrios de uma franquia de terror

MUBI/DIVULGAÇÃO/JC
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Mais novo terror de Jane Schoenbrun, Acampamento Miasma: Adolescência, Sexo e Morte chega aos cinemas neste final de semana, trazendo como protagonistas Gillian Anderson (famosa pelo papel na série Arquivo X) e Hannah Einbinder (vencedora do Emmy por Hacks).

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