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Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 15:34

Octávio Mendes traz o espetáculo Irmã Selma a Canoas e Porto Alegre

Espetáculo reúne personagens que marcaram a trajetória de Octávio Mendes, entre eles a freira humorista Irmã Selma

Espetáculo reúne personagens que marcaram a trajetória de Octávio Mendes, entre eles a freira humorista Irmã Selma

JULIO MENEZES/DIVULGAÇÃO/JC
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O ator Octávio Mendes apresenta o espetáculo Irmã Selma, que ele também escreve e dirige, em duas datas no Rio Grande do Sul: neste sábado (15), às 18h, no Teatro SESC Canoas (Guilherme Schell, 5340), e no domingo (16), às 19h, no Teatro Hebraica Porto Alegre (General João Telles, 508). O monólogo reúne personagens que marcaram a carreira do ator, entre eles a freira humorista Irmã Selma, revelada no espetáculo Terça Insana. Com classificação indicativa de 14 anos e duração de 90 minutos, os ingressos custam a partir de R$ 30,00 em Canoas, pelo site do Sesc-RS, e a partir de R$ 45,00 em Porto Alegre, pelo tri.rs.

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