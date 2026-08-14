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Publicada em 14 de Agosto de 2026 às 08:06

The Moscow Ballet retorna a Porto Alegre com espetáculo Gala Concerts

Apresentação em Porto Alegre celebra a evolução do balé e faz parte de turnê que percorre 22 cidades brasileiras.

Apresentação em Porto Alegre celebra a evolução do balé e faz parte de turnê que percorre 22 cidades brasileiras.

/ANDREY LYAPIN/DIVULGAÇÃO/JC
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A companhia The Moscow Ballet retorna ao Brasil, após temporada de sucesso no país no ano passado, e apresenta o espetáculo Gala Concert neste domingo (16), às 19h, no Teatro Fiergs (Assis Brasil, 8787). Liderada pela bailarina Oksana Bondareva, vencedora do Prêmio Capri 2025, a produção reúne oito solistas internacionais em um programa inédito que celebra a excelência técnica, a expressividade artística e a riqueza histórica da dança; além de percorrer trechos de O Lago dos Cisnes, A Bela Adormecida, Raymonda, O Corsário e La Sylphide. Bondareva também assina a direção artística da produção ao lado de Andrey Lyapin. Os ingressos custam entre R$ 150,00 e R$ 380,00 e podem ser adquiridos pelo Sympla

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