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Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 13:12

Biblioteca Pública do Estado transfere atendimento para o Multipalco Eva Sopher

Imagem do projeto arquitetônico desenvolvido pela empresa Balcão de Arte e Arquitetura para os espaços da Gibiteca da BPE

Imagem do projeto arquitetônico desenvolvido pela empresa Balcão de Arte e Arquitetura para os espaços da Gibiteca da BPE

DIVULGAÇÃO BPE/DIVULGAÇÃO/JC
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A Biblioteca Pública do Estado (BPE) passa a atender no Multipalco Eva Sopher (Riachuelo, 1089) a partir de 24 de agosto, em razão de obras de revitalização em sua sede. Antes, entre esta sexta-feira (14) e 23 de agosto, todos os serviços da instituição ficam suspensos. No novo espaço, localizado no 2º andar do Multipalco, o público terá acesso a empréstimo e devolução de livros, leitura e consulta, além de livros, quadrinhos e mangás atualmente disponíveis na Gibiteca. O horário de atendimento é mantido com entrada gratuita: de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 17h. 

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