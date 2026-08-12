Começa hoje a 54ª edição do Festival de Cinema de Gramado

É dada a largada para a 54ª edição do Festival de Cinema de Gramado! A partir desta quarta-feira (12), o mais tradicional festival de cinema do Brasil reúne na cidade da serra gaúcha centenas de convidados, entre cineastas, artistas, jornalistas e estudantes. Celebrando a sétima arte brasileira, ao todo serão exibidos 74 filmes, entre curtas e longas. Confira a programação completa ao fim da matéria.



O destaque é para as cinco mostras competitivas para as quais estão inscritos longas-metragens brasileiros de ficção, documentários, curtas nacionais, longas gaúchos e curtas gaúchos, além de produções universitárias. Também fazem parte do festival títulos fora de competição, pré-estreia de série e atividades que vão de homenagens a debates, passando por encontros de mercado e exibições especiais.



Durante os dez dias de Festival, renomados artistas de todo o país passarão pelo tradicional tapete vermelho da Rua Coberta. Alguns nomes confirmados são Caio Blat, Teca Pereira, Débora Falabella, Augusto Madeira, Rejane Faria, Emilio Dantas e Valentina Herszage. Além disso, estarão presentes Selton Mello, Marcos Caruso e Maria Fernanda Cândido para receber as homenagens especiais por suas contribuições no cinema e na televisão brasileira. Andrea Beltrão também será homenageada, mas não poderá comparecer por motivos de saúde.



Os dois primeiros dias de evento serão dedicados aos estudantes de ensinos fundamental, médio e superior que se dedicam à realização audiovisual no país. A nova geração de realizadores ganha espaço com a 2ª Mostra Nacional de Cinema Estudantil e a IX Mostra de Filmes Universitários, que acontecem já na quarta-feira. Serão exibidos curtas-metragens de estados como Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Pernambuco. Já na quinta (13) acontece a tradicional Mostra Educavídeo, projeto que oferece capacitação em audiovisual para estudantes de Gramado e soma mais de 110 produções ao longo de sua história.



Na sexta-feira (14), acontece a abertura oficial do Festival. A programação começa às 15h com apresentação da Orquestra Sinfônica de Gramado na Rua Coberta. Às 17h, o tapete vermelho será aberto para os talentos de Antártida’ em sessão hors-concours, como filme de abertura do Festival.



O sábado (15), começa com debate, às 10h, do longa Antártida’ de Bruno Safadi. Às 13h, acontece as primeiras sessões da Mostra Competitiva de Curtas Gaúchos – Prêmio Assembleia Legislativa. E a partir das 17h, o tapete vermelho será aberto para evento de premiação de Andrea Beltrão, com o Troféu Oscarito.



No domingo (16), às 18h, Marcos Caruso recebe o Troféu Cidade de Gramado, distinção que reconhece personalidades ligadas ao Festival cuja atuação contribuiu para a projeção do evento e da região. Recebem o Kikito de Cristal os atores Selton Mello, na quarta (19), às 20h, e Maria Fernanda Cândido quinta (20), às 18h.