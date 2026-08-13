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Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 14:08

Martinho da Vila retorna a Porto Alegre com show no Araújo Vianna

Apresentação neste sábado celebra os quase 60 anos de carreira com uma seleção dos maiores sucessos do sambista

Apresentação neste sábado celebra os quase 60 anos de carreira com uma seleção dos maiores sucessos do sambista

LEO AVERSA/DIVULGAÇÃO/JC
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O cantor e compositor Martinho da Vila retorna a Porto Alegre neste sábado (15), às 21h, no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685), com repertório de sucessos como Canta Canta, Minha Gente, Disritmia, Devagar, Devagarinho e Mulheres. O show celebra os 59 anos de carreira do artista, que recentemente comemorou 80 anos de vida com um CD/DVD ao vivo. Os ingressos custam entre R$ 170,00 e R$ 560,00 na plataforma Sympla ou na bilheteria oficial. 

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