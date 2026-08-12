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Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 11:39

Hard Blues Trio celebra 10 anos de carreira no palco do Grezz

Show no Grezz trará composições originais e clássicos do blues rock

Show no Grezz trará composições originais e clássicos do blues rock

ZÉ CARLOS DE ANDRADE/DIVULGAÇÃO/JC
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O Hard Blues Trio celebra seus 10 anos de trajetória nesta sexta-feira (14), às 21h, no Grezz (Almirante Barroso, 328), em show que também marca o aniversário do guitarrista Juliano Rosa. Formado por Juliano Rosa (voz e guitarra), Daniela (voz e baixo) e Alexandre Becker (bateria), o trio percorre no repertório os álbuns Pé na Estrada, de 2017, e Blues 'N' Roll, de 2023, além de músicas inéditas e clássicos do blues rock. A noite ainda conta com as participações especiais do gaitista Andy Boy e de Bernardo Scarton, que comanda uma jam session aberta ao público. Os ingressos estão à venda no Sympla, a partir de R$ 30,00.

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