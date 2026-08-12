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Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 10:23

Rod Stewart passa por implante de stent no coração e cancela série de shows

Cantor tinha agenda de shows nos EUA e México até setembro, incluindo uma residência em Las Vegas

Cantor tinha agenda de shows nos EUA e México até setembro, incluindo uma residência em Las Vegas

OLI SCARFF/AFP/JC
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Agências
O cantor Rod Stewart passou por cirurgia para implante de um stent no coração e por isso cancelou o resto de sua turnê em 2026, divulgou a equipe do astro nesta terça-feira (11).

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