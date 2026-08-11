Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaCulturaCinema

Publicada em 11 de Agosto de 2026 às 20:25

Palácio do Kikito tem programação especial em agosto durante o 54º Festival de Cinema de Gramado

O espaço promove sessões especiais no Cineminha do Museu dedicadas aos artistas homenageados desta edição

O espaço promove sessões especiais no Cineminha do Museu dedicadas aos artistas homenageados desta edição

Gramado Parks/Divulgação/JC
Compartilhe:
JC
JC
O mês de agosto será especial no Palácio do Kikito, também conhecido como Museu do Festival de Cinema de Gramado, com uma programação voltada à valorização do cinema, da arte e da memória do audiovisual brasileiro. A agenda ganha destaque especialmente durante o 54º Festival de Cinema de Gramado, que será realizado entre os dias 12 e 22 de agosto, quando o espaço promove sessões especiais no Cineminha do Museu dedicadas aos artistas homenageados desta edição.

Ao longo de todo o mês, o Cineminha do Museu exibe FrutaFizz, curta-metragem dirigido por Kauan Okuma Bueno e vencedor do Kikito de Melhor Curta-Metragem Brasileiro na 53ª edição do Festival, realizada em 2025. Com 19 minutos de duração e classificação indicativa livre, o filme poderá ser conferido durante todo o mês de agosto, das 11h às 18h.

Notícias relacionadas