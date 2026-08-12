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Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 10:27

Prepare os pés: Porto Alegre tem duas caminhadas culturais neste sábado (15)

Histórias do dramaturgo Qorpo Santo e dos becos e cabarés da cidade serão contadas em roteiros pelo Centro Histórico.

Histórias do dramaturgo Qorpo Santo e dos becos e cabarés da cidade serão contadas em roteiros pelo Centro Histórico.

Mapoteca do IHGRGS/REPRODUÇÃO/JC
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Andressa Pufal
Neste sábado (15), Porto Alegre tem duas programações que contam a história da cidade e de seus personagens através de roteiros a pé, em celebração ao Dia do Patrimônio, comemorado em 17 de agosto. Às 10h, partindo do Theatro São Pedro, a história do dramaturgo Qorpo Santo será contada a partir dos locais que inspiraram suas obras. Depois, às 14h30min, ocorre uma caminhada pelos Becos e Cabarés da Porto Alegre Antiga, partindo do espaço Força e Luz, que está promovendo o evento. As duas atividades são gratuitas e a segunda necessita inscrição prévia, por este formulário

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