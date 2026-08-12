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Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 18:12

Luiz Fernando Guimarães estrela peça no Teatro do Bourbon Country

Peça acompanha Otávio, homem disposto a mentir e inventar situações para sustentar uma imagem de sucesso

Peça acompanha Otávio, homem disposto a mentir e inventar situações para sustentar uma imagem de sucesso

PAULA TONELOTTO/DIVULGAÇÃO/JC
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Luiz Fernando Guimarães protagoniza a comédia Baixa Sociedade, de Juca de Oliveira, em temporada de 14 a 16 de agosto, no Teatro do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80), com sessões na sexta e no sábado às 21h e no domingo às 19h. Sob direção de Pedro Neschling, o espetáculo comemora os 50 anos de carreira do ator e reúne no elenco Debora Ozório, Paulo Mathias Jr. e Bruna Trindade. A peça acompanha Otávio, homem disposto a tudo para conquistar ascensão social, em um retrato cômico do desejo de pertencimento. Os ingressos a partir de R$ 50,00 estão disponíveis no uhuu.com.

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