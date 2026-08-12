Versão gaúcha e atual de Pagliacci sobe ao palco do Teatro Simões Lopes Neto e joga luz ao tema da violência contra a mulher

A aclamada ópera italiana Pagliacci
ganha toques gaúchos na curta temporada em que estará em cartaz no Teatro Simões Lopes Neto
(Rua Riachuelo, 1089). Em alusão ao Agosto Lilás
, mês de conscientização que visa ao fim da violência contra a mulher
, a montagem traz os famosos personagens para o contexto do Rio Grande do Sul atual
e levanta debate contra o feminicídio. O espetáculo tem dois dias de exibição: no sábado (15) e domingo (16), às 20h
. Ingressos a partir de R$ 60,00 no site
do Theatro São Pedro.
Em uma história de traição, vingança e feminicídio
, a obra de 1890
ganha ares atuais e busca chamar atenção para a questão da mulher gaúcha, nesta nova montagem da Companhia de Ópera do RS (CORS)
. A versão que será reapresentada em Porto Alegre transporta a história para uma cidade fictícia no interior do Rio Grande do Sul nos dias atuais
. No primeiro ato, uma trupe circense representada pelo Grupo Tholl desembarca no local para apresentar um espetáculo. Enquanto o evento é preparado, os integrantes da companhia se enredam em uma série de relações abusivas. O líder da trupe, Canio, descobre a infidelidade da esposa, Nedda, e interpreta a famosa ária Vesti la Giubba
enquanto coloca seu figurino para o espetáculo.
No segundo ato, ficção e realidade se misturam no palco durante uma apresentação da trupe. Tomado pela fúria, Canio assassina a mulher
e o seu amante em plena cena. Aclamada internacionalmente, a peça se torna ainda mais urgente em um Brasil que vê índices recordes de feminicídio.