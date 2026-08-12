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Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 08:47

Versão gaúcha e atual de Pagliacci sobe ao palco do Teatro Simões Lopes Neto e joga luz ao tema da violência contra a mulher

Remontagem será apresentada neste fim de semana (15 e 16) e transporta aclamada história para cidade fictícia do interior gaúcho

Remontagem será apresentada neste fim de semana (15 e 16) e transporta aclamada história para cidade fictícia do interior gaúcho

Vitoria Proença/DIVULGAÇÃO/JC
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A aclamada ópera italiana Pagliacci ganha toques gaúchos na curta temporada em que estará em cartaz no Teatro Simões Lopes Neto (Rua Riachuelo, 1089). Em alusão ao Agosto Lilás, mês de conscientização que visa ao fim da violência contra a mulher, a montagem traz os famosos personagens para o contexto do Rio Grande do Sul atual e levanta debate contra o feminicídio. O espetáculo tem dois dias de exibição: no sábado (15) e domingo (16), às 20h. Ingressos a partir de R$ 60,00 no site do Theatro São Pedro.

Em uma história de traição, vingança e feminicídio, a obra de 1890 ganha ares atuais e busca chamar atenção para a questão da mulher gaúcha, nesta nova montagem da Companhia de Ópera do RS (CORS). A versão que será reapresentada em Porto Alegre transporta a história para uma cidade fictícia no interior do Rio Grande do Sul nos dias atuais. No primeiro ato, uma trupe circense representada pelo Grupo Tholl desembarca no local para apresentar um espetáculo. Enquanto o evento é preparado, os integrantes da companhia se enredam em uma série de relações abusivas. O líder da trupe, Canio, descobre a infidelidade da esposa, Nedda, e interpreta a famosa ária Vesti la Giubba enquanto coloca seu figurino para o espetáculo.

No segundo ato, ficção e realidade se misturam no palco durante uma apresentação da trupe. Tomado pela fúria, Canio assassina a mulher e o seu amante em plena cena. Aclamada internacionalmente, a peça se torna ainda mais urgente em um Brasil que vê índices recordes de feminicídio.

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