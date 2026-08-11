Filme Honestino tem pré-estreia com bate-papo no CineBancários

Nesta quinta-feira (12), às 19h, o CineBancários (Rua General Câmara, 424) realiza evento de pré-estreia do documentário Honestino, que remonta história de estudante desaparecido durante a Ditadura. Na ocasião, haverá exibição do longa e depois será realizado um bate-papo com Roberta Baggio, professora de Direito Constitucional e coordenadora da Comissão da Memória e da Verdade da UFRGS, Paulo de Tarso Carneiro, militante político que participou da resistência à ditadura, e Fabio Canatta, jornalista e especialista em Direitos Humanos. Ingressos custam a partir de R$ 7,00 e podem ser adquiridos na bilheteria da casa.
Dirigido por Aurélio Michiles, o filme traz a história do líder estudantil, ex-presidente da UNE e aluno da UnB, Honestino Guimarães, desaparecido durante a ditadura militar brasileira aos 26 anos. Estrelado por Bruno Gagliasso, o filme propõe uma reflexão sobre memória, justiça e o legado de um dos casos mais emblemáticos da violência de Estado no Brasil. Mistura de documentário e ficção, Honestino reconstitui a trajetória do jovem por meio de cartas, poemas, imagens de arquivo e depoimentos de familiares, amigos, políticos e companheiros de militância, como Almino Afonso, Jorge Bodanzky, Franklin Martins e Betty Almeida, biógrafa do líder estudantil.
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