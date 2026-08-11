Ivan Lins comemora 80 anos com show em Porto Alegre nesta quinta (13)

Ícone da música brasileira, Ivan Lins desembarca em Porto Alegre com o espetáculo Ivan Lins 80
, que celebra suas oito décadas de vida e 56 anos de carreira
. O cantor e compositor carioca sobe ao palco do Auditório Araújo Vianna
(Avenida Osvaldo Aranha, 685) na quinta-feira (13), às 21h
. Ingressos estão disponíveis no Sympla
e têm valores a partir de R$ 80,00.
O show revisita diferentes eras da carreira do artista
, combinando sucessos consagrados
com canções menos conhecidas que ocupam lugar especial em sua trajetória. Dividido em blocos temáticos, o espetáculo percorre canções românticas, músicas que abordam questões sociais, sambas e peças inspiradas pelo universo do interior brasileiro
, revelando a diversidade de uma obra que conquistou o Brasil e o mundo.
Ivan é dono de clássicos que atravessaram gerações, como Madalena, Começar de Novo, Vitoriosa, Lembra de Mim, Iluminados
e Aos Nossos Filhos
- que não ficarão de fora do espetáculo. Além dos clássicos, o artista ainda apresenta canções mais recentes, como Meninos de Gaza
, reafirmando a atualidade de sua produção artística e seu olhar atento para as questões contemporâneas.