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Publicada em 11 de Agosto de 2026 às 15:05

Ivan Lins comemora 80 anos com show em Porto Alegre nesta quinta (13)

Cantor carioca sobe ao palco do Araújo Vianna, às 21h, trazendo canções que marcaram sua história e composições recentes

Cantor carioca sobe ao palco do Araújo Vianna, às 21h, trazendo canções que marcaram sua história e composições recentes

LEO AVERSA/DIVULGAÇÃO/JC
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Ícone da música brasileira, Ivan Lins desembarca em Porto Alegre com o espetáculo Ivan Lins 80, que celebra suas oito décadas de vida e 56 anos de carreira. O cantor e compositor carioca sobe ao palco do Auditório Araújo Vianna (Avenida Osvaldo Aranha, 685) na quinta-feira (13), às 21h. Ingressos estão disponíveis no Sympla e têm valores a partir de R$ 80,00.

O show revisita diferentes eras da carreira do artista, combinando sucessos consagrados com canções menos conhecidas que ocupam lugar especial em sua trajetória. Dividido em blocos temáticos, o espetáculo percorre canções românticas, músicas que abordam questões sociais, sambas e peças inspiradas pelo universo do interior brasileiro, revelando a diversidade de uma obra que conquistou o Brasil e o mundo.

Ivan é dono de clássicos que atravessaram gerações, como Madalena, Começar de Novo, Vitoriosa, Lembra de Mim, Iluminados e Aos Nossos Filhos - que não ficarão de fora do espetáculo. Além dos clássicos, o artista ainda apresenta canções mais recentes, como Meninos de Gaza, reafirmando a atualidade de sua produção artística e seu olhar atento para as questões contemporâneas.

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