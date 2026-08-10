Espetáculo gratuito traz música brasileira experimental para o palco do Teatro Oficina Olga Reverbel na quarta (12)

A cantora Monica Tomasi e o compositor, multi-instrumentista e produtor Ângelo Primon sobem ao palco do Teatro Oficina Olga Reverbel (Rua Riachuelo, 1089) nesta quarta-feira (12), às 12h30min, para apresentação gratuita que traz o encontro da música brasileira com experimentações sonoras.
O espetáculo parte da pesquisa e da canção como eixo central, se desenvolvendo por meio de arranjos que incorporam instrumentos tradicionais brasileiros e sonoridades do Oriente Médio e da Índia. O encontro combina as trajetórias dos dois artistas. Monica tem uma carreira que transita entre composições autorais e releituras. Já Ângelo desenvolve há mais de duas décadas pesquisas sobre as sonoridades da viola de dez cordas, viola de cocho e de buriti, rabeca, oud árabe, surtarang, surbahar e sitar indiano.
A apresentação integra o Musical Évora que apresenta música ao vivo, shows, concertos e recitais semanais que reúnem artistas do Rio Grande do Sul, do Brasil e do exterior.
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