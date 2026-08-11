Galeria Maria Lucia Cattani recebe exposição fotográfica sobre passagem do tempo nesta quarta (12)

Nesta quarta-feira (12), às 18h, a Galeria Maria Lucia Cattani da Ufrgs (Av. Paulo Gama, 110) recebe a exposição O fio do caminho, de Bruna Fraga, graduanda em Artes Visuais do Instituto de Artes. Com curadoria de Flavya Mutran, pesquisadora e docente do IA, a mostra traz fotos realizadas por Bruna em 2016 e revisitadas mais de uma década depois, propondo um diálogo entre fotografia, tempo, materialidade e memória. No evento de abertura, o violinista Matheus Coelho fará uma performance com entrada franca.
Bruna Fraga traz em seu processo criativo a investigação da fotografia para além de seu resultado final. Em seu processo criativo, as imagens raramente permanecem inalteradas, sendo posteriormente atravessadas por intervenções como o bordado e a colorização manual. A exposição individual da artista fica em cartaz até 29 de outubro, com visitação gratuita, de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h.
Desde 2017, Bruna Fraga realiza exposições individuais e coletivas em diversas instituições e espaços culturais do estado, como a Pinacoteca Barão de Santo Ângelo da UFRGS, o Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo e o Centro Cultural Vila Flores. Paralelamente à produção artística, ela ministra oficinas formativas em seu ateliê, no qual também acompanha artistas e demais pessoas interessadas em processos manuais.
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