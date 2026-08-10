Porto Alegre homenageia guerreira negra Dandara dos Palmares em monumento no bairro Santa Tereza

Eternizada na história, agora Dandara dos Palmares também está imortalizada na Capital Gaúcha. A guerreira é homenageada em uma estátua de sete metros de altura em aço corten, que agora integra a paisagem da Av. Divisa, em frente ao n° 2199, no bairro Santa Tereza.
A obra de arte pública é de autoria coletiva do Ateliê Vinicius Vieira e foi criada a partir das mãos de oito artistas: Adriana Xaplin, Jeanice Dias Ramos, Paulo Corrêa, Rafael do Nascimento Garcia, Ricardo Cardoso, Sabrina Stephanou, Tiago Gonçalves e o próprio Vinicius Vieira, escultor, arquiteto e urbanista à frente do ateliê. O material da escultura foi escolhido a dedo por ser resistente à corrosão e ter alta durabilidade, além de apresentar uma camada de óxido de cor avermelhada, o que destaca a obra no ambiente urbano.
Durante o evento de inauguração, ocorrido em 1 de agosto, também foi entregue o Prêmio Dandara dos Palmares a mulheres negras que desenvolvem trabalhos pela visibilidade da comunidade afro-brasileira do Rio Grande do Sul. A iniciativa integra o projeto Territórios de Dandaras, do Governo do Estado.
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