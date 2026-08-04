'O avesso da pele' retorna a Porto Alegre em curta temporada no Teatro Simões Lopes Neto

Existe uma geografia invisível que se desenha no interior de cada indivíduo – um espaço recôndito onde moram os afetos mais profundos, imune aos olhares externos e às marcas impostas pelo mundo. É justamente sobre a preservação dessa intimidade e sobre a busca dolorosa por origens que se debruça a adaptação teatral de O avesso da pele. Após três anos circulando pelo País com temporadas lotadas e filas de espera, o espetáculo paulista retorna à cidade onde sua narrativa se enraíza. A convite do Multipalco Eva Sopher, a montagem idealizada e produzida pelo Coletivo Ocutá fará apresentações três apresentações no Teatro Simões Lopes Neto (rua Riachuelo, 1089), com sessões nesta sexta (7) e sábado (8), às 20h, e no domingo (9), às 18h. Os ingressos estão à venda no site do Theatro São Pedro, com preços entre R$ 17,50 e R$ 120,00. A temporada conta com acessibilidade em Libras e audiodescrição na sessão de sábado, além de kits de acolhimento sensorial para pessoas neurodivergentes disponíveis na bilheteria.
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