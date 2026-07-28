Aliança Francesa Porto Alegre apresenta finalistas da 19ª edição do Festival da Canção

A Aliança Francesa Porto Alegre chega, nesta quarta-feira (29), à 19ª edição de seu Festival da Canção, o mais importante dedicado à música francófona no Rio Grande do Sul. A partir das 20h, no Teatro Simões Lopes Neto (Riachuelo, 1.089), Ana Lima, Camilo Alienado, Edgar Bueno, Giatto, Jean Melgar, Joca Ribeiro, Luise Thomas, Paola Francesca, Pietra Gabriela e Valentina Reis soltam a voz diante de um júri composto por Andréa Cavalheiro, Beto Xavier (coordenador da FM Cultura) e Helena Zajaczkowski (presidenta da Associação de Professores de Francês do RS). A entrada é gratuita, com retirada de ingressos pelo site do Theatro São Pedro.
A Aliança Francesa oferecerá aula de pronúncia em francês e ensaio gravado em estúdio com a banda Crème de la Crème, formada por Angelo Primon (violão e guitarra), Jackson Spindler (piano) e Bruno Vargas (baixo) e Otávio Moura (bateria), que também assina a direção artística do festival há 14 anos. Criado em 2008, o Festival da Canção tornou-se referência em música contemporânea francesa e francófona no País e passou a acontecer em escala nacional.
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