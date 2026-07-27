Nazareth entrega hard rock à moda antiga em show divertido no Opinião

"Coisa boa um show como esse, faz a gente se sentir jovem de novo". A frase, dita por uma roqueira anônima na noite de domingo (26) no Opinião, é um bom resumo do que foi o show do Nazareth em Porto Alegre: uma chance para fãs que já não cozinham na primeira fervura se divertirem como se os anos não tivessem passado, juntando o passado e o presente em um mesmo momento de euforia e diversão. Se o rock como um todo não é mais um garotinho rebelde, a verdade é que há algo nele que não envelhece - e a banda escocesa foi muito eficiente nesse sentido, trazendo um show até certo ponto nostálgico, mas cujos méritos vão muito além de um simples encontro de terceira idade.



Embora uma boa quantidade de jovens apreciadores de rock estivesse na plateia, era evidente que a maioria do público era formada por gente que é fã do Nazareth há décadas - ou, pelo menos, que estava vivendo a própria juventude quando Love Hurts tocava no rádio e os vinis da banda eram destaque nas lojas do ramo. Alguns talvez tenham até estranhado o heavy metal veloz e melódico da banda de abertura Phornax, um tipo de som que talvez não combine tanto com o hard rock da banda principal. Ainda assim, os gaúchos (que recentemente lançaram o CD Hellforge) fizeram um set seguro e eficiente, que mereceu os aplausos finais do público.



O atraso de cerca de meia hora irritou alguns presentes, mas foi amplamente recompensado assim que os primeiros acordes de Telegram surgiram. Embora não seja uma das canções mais agitadas da banda, a pegada ligeiramente mais contemplativa funcionou bem, e deixou todos de olhos grudados no palco. Mas como o que garante um bom show de rock é a energia, o experiente conjunto tratou de aquecer o clima com Miss Misery e Razamanaz, duas saraivadas que botaram os presentes para dançar. Outro detalhe, aliás, que denuncia a idade média dos presentes: ao invés de pular e se espremer na frente do palco com os braços para o ar, muitos preferiam ficar mais para trás, dançando de leve o rock 'n' roll sem deixar de ver o show.