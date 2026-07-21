Deezer anuncia que faixas geradas por IA ultrapassaram 50% dos novos uploads na plataforma

A Deezer, plataforma de streaming de áudio, anunciou nesta terça-feira (21) que, pela primeira vez, faixas geradas por Inteligência Artificial ultrapassaram a metade do total de novas músicas adicionadas diariamente à plataforma. O pico foi registrado em junho deste ano, com cerca de 90 mil uploads sintéticos por dia. Como resposta, a empresa passará a remover sistematicamente faixas de IA usadas para fraudes em streaming, bem como aquelas que não forem reproduzidas por ao menos seis meses.
A plataforma opera desde o início de 2025 com uma ferramenta proprietária de detecção de conteúdo gerado por IA, protegida por pedido de patente, capaz de identificar músicas criadas por modelos como Suno e Udio. Em junho, a Deezer se tornou a primeira plataforma de streaming a marcar explicitamente esse tipo de conteúdo com etiquetas de identificação, tendo como resultado mais de 13,4 milhões de faixas detectadas e rotuladas no ano passado. Todas são automaticamente excluídas das recomendações algorítmicas e das playlists editoriais.
Apesar de representar entre 1% e 3% dos streams totais, a música gerada por IA possui alto índice de uso fraudulento: em 2025, até 85% dos streams dessas faixas foram identificados como manipulados. Segundo estudo da CISAC e da PMP Strategy, quase 25% da receita dos criadores musicais pode estar em risco até 2028 por conta da proliferação desse tipo de conteúdo, o que representa uma perda potencial de até € 4 bilhões. Uma pesquisa global encomendada pela Deezer revelou que 97% dos ouvintes não conseguem distinguir música feita por IA de música humana em testes cegos, o mesmo ocorre no Brasil, em que o índice é o mesmo, além do relato de 76% dos usuários brasileiros terem ouvido música de IA ao menos uma vez por curiosidade.
Segundo publicação no The Guardian, o Spotify removeu cerca de 75 milhões de faixas classificadas como spam ao longo do último ano. A medida reflete a preocupação crescente das plataformas de streaming com o avanço de ferramentas de Inteligência Artificial, que facilitam a criação massiva de músicas artificiais, imitações e conteúdos de baixíssima duração voltados à manipulação de execuções para o desvio de royalties de artistas legítimos.
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!